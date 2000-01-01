Доставка и оплата
Заказы через сайт принимаются круглосуточно и без выходных.
Оформление заказа по телефону возможно в рабочее время склада: Пн-Вс с 10 до 18
Обработка заказов производится в рабочее время склада: Пн-Вс с 10 до 18
Цена доставки указана при оформлении заказа по предоплате.
Примечание
При доставке курьером или выдаче оплаченного товара сотрудник обязан попросить предъявить документ, удостоверяющий личность, во избежание получения товара третьим лицом.
Срок доставки
- Срок доставки зависит от отдаленности региона в который отправляется товар.
- Доставка осуществляется в рабочие дни.
- Суббота и воскресенье — выходные!
При выборе доставки до пункта выдачи заказов о поступлении посылки в пункт выдачи Вам сообщит наш менеджер в виде sms-сообщения и письма на электронную почту. На пункте выдаче заказ хранится 7 дней, в отделении почты 30 дней. По истечении этого времени, если нашему менеджеру не удается связаться с покупателем, мы оставляем за собой право расформировать заказ. Если по какой-то причине Вы не успеваете забрать заказ, сообщите нам и мы продлим срок хранения.
При выборе способа доставки Почта России не забывайте указать свою фамилию, имя и отчество, т.к. посылку Вы сможете получить в почтовом отделении связи по предьявлению паспорта. После отправления посылки менеджер высылает на Ваш телефонный номер и электронную почту номер почтового идентификатора, по которому можно отследить почтовое отправление https://www.pochta.ru/tracking
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата наличными производится в момент получения заказа на пункте выдачи или курьеру.
Картой при получении
Оплатить заказ картой при получении можно в любом отделении Почты России и во многих пунктах других служб доставки.
Онлайн-оплата
Осуществляется на сайте Сбербанка после оформления заказа. Для оплаты подходят карты следующих платёжных систем:
- МИР
- VISA International
- Mastercard Worldwide
- JCB
Для оплаты (ввода реквизитов вашей карты) вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Предоплата на карту
Осуществляется предварительно на сайте при оформлении заказа через следующими способами:
- Переводом на карту Сбербанка. Оплата принимается с любых карт VISA, Maestro, MasterCard.
- Через платежную систему Яндекс Деньги.
- Через платежную систему Qiwi (производится после получения по sms кода платежа).
- Через мобильных операторов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2.
- Через терминалы Евросети и Связного. Производится после получения по sms кода платежа.
Примечание
В окончательную стоимость покупки входит сумма расходов на доставку. Окончательная цена покупки указывается на странице подтверждения заказа и исключает какие-либо доплаты.
Условия обмена и возврата
Товар, который вам не подошел или не понравился (надлежащего качества), можно вернуть как полностью так и частично, если:
- нет следов использования;
- сохранился товарный вид;
- не повреждена упаковка;
- сохранились потребительские свойства.
Для возврата товара свяжитесь с нами по телефону 8 800 200-66-69 или напишите на электронную почту info@вязаный.рф.
Обмен и возврат товара можно осуществить в течении 7 календарных дней с момента получения заказа при условии сохранения его в надлежащем виде.
В случае отказа от покупки, при заказе через курьера покупатель обязан оплатить стоимость доставки.
Бесплатная пересылка возможна, только если у товара есть повреждения или брак.
Также чтобы избежать возможных разочарований по цветам, обратите внимание, что цвет пряжи может немного отличаться от заявленного на сайте в связи с особенностями цветопередачи на конкретном мониторе.