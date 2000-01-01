Доставка и оплата

Способы оплаты

Наличными при получении

Оплата наличными производится в момент получения заказа на пункте выдачи или курьеру.

Картой при получении

Оплатить заказ картой при получении можно в любом отделении Почты России и во многих пунктах других служб доставки.

Онлайн-оплата

Осуществляется на сайте Сбербанка после оформления заказа. Для оплаты подходят карты следующих платёжных систем:

МИР

VISA International

Mastercard Worldwide

JCB

Для оплаты (ввода реквизитов вашей карты) вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

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Предоплата на карту

Осуществляется предварительно на сайте при оформлении заказа через следующими способами:

Переводом на карту Сбербанка . Оплата принимается с любых карт VISA, Maestro, MasterCard.

. Оплата принимается с любых карт VISA, Maestro, MasterCard. Через платежную систему Яндекс Деньги .

. Через платежную систему Qiwi (производится после получения по sms кода платежа).

(производится после получения по sms кода платежа). Через мобильных операторов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2.

Через терминалы Евросети и Связного. Производится после получения по sms кода платежа.

Примечание

В окончательную стоимость покупки входит сумма расходов на доставку. Окончательная цена покупки указывается на странице подтверждения заказа и исключает какие-либо доплаты.